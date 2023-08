Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Majandusuudistes valitsevad lood ebastabiilsetest oludest, kriisidest ja kahjumis ettevõtetest, aga Eesti suurim elektrimootorite tootja Konesko on suutnud raskustest edukalt läbi tulla. Ajal, mil paljusid on tabanud koondamine, pakub ettevõte Kesk-Eestis töökohti uutele inimestele. «Siin ümberringi on raskusi töökohtadega,» ütleb Konesko juhatuse esimees Mart Hirtentreu Järvamaa tööturu olukorra kohta. «Tublid inimesed otsivad tööd, neid on tabanud näiteks koondamine. Koneskos on neile pakkuda võimalusi, näiteks otsime mootorimähkijaid ja kaablivalmistajaid.» Tegu on tulemus- ehk tükitööga, seega sõltub tasu inimese usinusest. «Esialgu maksame alustava töötaja palka, on prooviaeg, kuid tubli ja innuka töötaja palk võib isegi peaaegu 3000 euroni küündida,» ütleb Mart Hirtentreu­.