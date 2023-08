Viraksaare kergliiklustee on asfalteerimise ootel

Paidest Viraksaare külla viiva kergliiklustee ehitus on jõudnud etappi, kus paika on saanud valgustus ja tee ise ootab asfalteerimist. Tööd peavad valmis saama oktoobriks. Tee kogupikkus on 2,8 kilomeetrit.