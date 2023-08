Peaasi.ee algatas vaimse tervise teemade kajastamise hea tava loomise

„Vaimse tervise teemade käsitlus on kohati kui Metsik Lääs, kus on palju küsimusi nii eetika kui kasulikkuse ja mõju osas heaolule. Ajakirjanduse eetikakoodeksis on mõned olulised punktid küll sõnastatud, kuid teemastik on laiem ning sotsiaalmeedia osas sellist kombestikku ei olegi,” selgitas Anna-Kaisa Oidermaa hea tava loomise vajalikkust.