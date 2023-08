Odavautodega seiklejad väisavad taas vanatehnika varjupaika

Seal oli vanu ja natukene veelgi vanemaid autosid. Ja need ei olnud niisama masinad – juba kaugelt oli näha, et tegu on ühe pundi ettevõtmisega. Autodel oli kleepse ja kaisukarusid, varurehve ja telke. Mõni elavama fantaasiaga tüüp oli näiteks laepostriks kleepinud lastetoa vaiba, pisikesed mänguautod küljes ja puha.

Kulus vaid mõni hetk, et laagriala oleks püsti, esimesed karastavad joogid avatud ja sumin täies hoos.

Järva-Jaani vanatehnika varjupaiga peremees Tuve Kärner ütles toona, et see tuur on Austria tehnikaentusiastide korraldatud ettevõtmine, millest tol korral võttis osa oma 125 autot ja 250 inimest. «Asjaosaliste soov oli üks puhkepaus teha just Järva-Jaanis ja saata varjupaiga eksponaatide vahel mööda ka öö,» täpsustas ta.

Odavautode seiklussõidu korraldaja Andreas Brodtrager täpsustas, et 2021. aasta sõidule tuli neid siiski mõnevõrra vähem – 115 autot ja 200 osalejat, kusjuures Eestisse jõudis sadakond autot. Tegu on siiski vanade ja odavate autodega ning tehnilised probleemid on tavapärased.

Austerlastel sõidutuuri Eestisse organiseerida aidanud Aimar Parm selgitas, et tuuril osalevad masinad, mille väärtus ei ole üle 500 euro. Starti lubati ka masinad, millel ei ole üle 50 hobujõu või mis on sõitnud rohkem kui 500 000 kilomeetrit. Samuti rohkem kui 20 aastat vanad vähemvõimsad mootorrattad.

Brodtrager tunnistas, et sellistele tingimustele vastavaid masinaid saab Austriast ja Saksamaalt tegelikult päris odava raha eest. «Mingil põhjusel inimestele vanad autod ei meeldi, seetõttu on need odavad. Ja siis tulevad mängu juba meiesugused inimesed – ostame autod, teeme need korda ja seejärel korraldame midagi ägedat,» selgitas ta.

Austerlased alustasid odavtehnikaga sõitmist Tšehhist, edasi viis teekond läbi eri riikide Musta mere äärde, seejärel Ukraina ja Poola kaudu Balti riikidesse. Eestis oli ette nähtud peatuda kaks ööd – kolmapäev vastu neljapäeva veedeti Järva-Jaanis ja järgmine öö Pärnu kandis.

Korraldajad ise reklaamisid seda «Pothole Rodeo 2021» nime kandvat ettevõtmist kui 12 päeva ja 5500 kilomeetrit kestvat seiklusrallit, mis viib osalejad Musta mere kallastelt Läänemere äärde. Plaanide järgi läbitakse Ida-Euroopas ja Baltikumis kokku 11 riiki.