Meenemündid otsivad omanikku

Traditsiooniliselt on Türi vallavanem kutsunud oktoobrikuus pidulikule vastuvõtule eelnenud aasta 1. oktoobrist kuni vastuvõtu toimuva aasta 30. septembrini sündinud beebid koos nende vanematega, et anda neile üle nimelised meenemündid. Kui lapsevanematel jäi mis iganes põhjusel vastuvõtule tulemata, siis nimelised meenemündid jäidki teid vallamajja ootama. Soovime väga need teile üle anda.