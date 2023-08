Töötajad ootavad peresõbralikult tööandjalt tähelepanu tervisele, toetavat õhkkonda ja paremat palka

„Kui palk on üldiselt küsimus, mille osas võime sageli saada tulemuseks „võiks kõrgem olla“, siis tähelepanu tervisele ja toetav õhkkond on tegurid, mis just viimastel aastatel on väärtuste pingereas etteotsa tõusnud. Seda on ilmselt mõjutanud ka ühiskonda tabanud erinevad kriisid,“ kommenteeris uuringu tulemusi Sotsiaalministeeriumi laste heaolu osakonna peaspetsialist Alice Juurik.

Kõige vähem seostasid vastajad peresõbralikkusega seda, et organisatsioonis väärtustatakse ka riskide võtmist ja ideede väljapakkumist (nõustus 24%), et seatakse selged eesmärgid ja jälgitakse nende täitmist (28%) ning et värbamine oleks läbimõeldud (29%). Peresõbralikkus on Targa Töö Ühingu konsultandi ja peresõbraliku tööandja märgise programmi sisupartneri Ave Laasi sõnul samal ajal ka töötajasõbralikkus laiemalt: töö- ja pereelu pingevabama ühildamise eeldus on see, et töötaja tunneb end tööl hästi. Laas märgib, et töötaja heaolu mõjutavad väga paljud tegurid. „Mõistvad juhid, töötajatele iseseisvuse võimaldamine töö korraldamisel, koostöö soodustamine ja teatud ametikohtadel ka riskide võtmise ning katsetamise julgustamine – kõik see näitab pere- ja töötajasõbralikkust. Peresõbraliku tööandja eelduseks on ka läbimõeldud protsessid ja toetav organisatsioonikultuur - selleni välja, et läbi on vaadatud, kuidas uute töötajate värbamist ja sisseelamist tõhusalt korraldada, töötajate arengut pikaajaliselt toetada ning organisatsioonis erinevaid konflikte lahendada,“ selgitas Laas.