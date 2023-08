Swedbank P&C Insurance tegi augusti alguse tormist Baltimaades kokkuvõtte

Selleks, et vara oleks enne järgmist tormi kindlalt kaitstud, soovitavad Swedbanki riskikindlustuse valdkonnajuhid Laks ja Lootsma, kui ühest suust, kindlustuslepingud kindlasti aeg-ajalt üle vaadata ning vajadusel ajakohastada. Kindlustustingimused on seltsiti erinevad, seetõttu tasub nendega põhjalikult tutvuda ning valida välja võimalikult laia kaitsega kindlustuslahendus. Kodukindlustuse lepingus tasub üle vaadata koduse vara- ja vastutuskindlustuse suurused. Eriti oluline on seda teha aastaid tagasi sõlmitud kindlustuslepingu puhul, sest praeguse inflatsiooni ja tõusnud hindade valguses ei pruugi see summa olla enam piisav kahjujuhtumi eelse olukorra taastamiseks. Swedbank P&C Insurance kodukindlustuse omanikel, kelle kodu katusele on paigaldatud päikesepaneelid saavad olla mureta, sest ka need on hoonega koos automaatselt kindlustustatud.