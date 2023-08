Ekspert: tudengid ja ostuotsuste edasilükkamine ajavad üürihinnad üles

Risto Vähi kinnitusel on kõige suurem sesoonne tõus Tartus, kus soovi avaldanud üliõpilastest sai vaid kolmandik omale ühikakoha. „Tartu ühiselamutes tõsteti eelmise hooajaga võrreldes üürihinda 5%, mis on vähem kui turul keskmiselt. Tartu vabaturu korterite üürihinnad on viimaste kuudega tõusnud ligi 10% ja tõenäoliselt pole lagi veel käes,“ ütles Vähi.

„Paljudes riikides on üliõpilaste majutamiseks eraldi suured kampused, aga Tartus on igal aastal selgelt ühiselamukohti puudu. Probleemi leevendamiseks võiks kool kaaluda eraomanike ja ettevõtjatega pikaajaliste raamlepingute sõlmimist, et pakkuda ühelt poolt õpilastele kättesaadavaid ja prognoositavaid tingimusi ja teisalt kindlat tootlust omanikele,“ rääkis Vähi.

„Kool üritab praegu Tartus ise hakkama saada, aga kui investoritele pakkuda 5-10-aastast kindlat lepingut, siis võiks ettevõtjatel tekkida üliõpilastele üürimajade rajamise vastu huvi küll,“ sõnas Vähi.

Uus Maa analüütiku sõnul üliõpilaste majutuskohtade probleem ajaga süveneb, sest järjest vähem on neid, kes elavad sugulaste juures. „Inimeste ootused privaatsusele ning ka majanduslikud võimalused on lihtsalt muutunud,“ lisas Vähi.

„Üliõpilane on kindel ning pigem vähenõudlik üürnik. Kui varasemalt on olnud muresid heakorraga, siis ühiskond on muutunud ja suuremaid probleeme tuleb harva ette. Üürileandjat toetab ka muutunud ja toimiv juriidika, korterid on kindlustatud ja riskid maandatud,“ ütles Vähi.