Eesti vibulaskmise koondis osaleb MK etapil

Koondisega on kaasas treenerid Maarika Jäätma ja Kadi Koort.

Pariisi võistlus on Eesti koondislastele väga oluline just seetõttu, et tegemist viimase koondise kalendrijärgse välisvõistlusega ning kindlasti soovitakse saavutada kõrgemaid kohti, kui äsja Berliinis lõppenud MM-il. Berliinis rikkus nii mitmegi Eesti laskuri võimalused halb ilm ja ebaõnn.