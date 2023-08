Ekspert: suvetööga lisaraha teeninud noored on parimas seisus investeerimisega alustamiseks

Investeerimine nõuab küll reeglina enda rahaasjade haldamist, kuid tänapäeval on loodud erinevaid võimalusi, et ka lastele see valdkond kättesaadavaks teha. Selle jaoks on loodud erinevaid mobiilirakendusi, millest üheks on näiteks BusyKid, kus saab laste jaoks siduda erinevad kodused tööd, nende eest taskuraha jagamise ning selle raha investeerimise aktsiatesse. Samuti leidub Eestis lapsesõbralikke investeerimismänge. „Lastele meeldib mängulisus ja seetõttu on hea alustada mängul põhinevate lahendustega, et tekitada investeerimise vastu esmane huvi,” sõnab Kose. Samas rõhutab ta, et lapsed on erinevad ning investeerimist vastu tahtmist peale suruda ei tohiks.