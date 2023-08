Margus Murakas korraldas autoentusiastidele erilise päeva

"Sellist sõitmise formaati ei ole kusagil varem kasutatud," sõnas Drivestonia peakorraldaja Margus Murakas. "Kõik oli nagu päris rallil ja see on hea viis ala laiemale seltskonnale tutvustamiseks. Õnneks või kahjuks läks täna vaja ka kiirabi, aga see näitab ka seda, et kõik süsteemid toimivad. Ja et päris ilma ühegi vahejuhtumita selline üritus läheks, oleks ka natukene sinisilmne loota. Midagi ikka juhtub, küsimus on, kuidas need lahendati. Ja minu arust tehti seda päris hästi," ütles korraldaja.