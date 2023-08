Oisu kandi hoovid ootavad külla

MTÜ Okas eestvedaja Sille Varul andis teada, et hoovipäev toimub tänavu juba neljandat korda. "Seekord on võimalik külastada üheksat hoovi, mis asuvad Oisus, Retlas, Äiamaal ja Rauklas," tutvustas ta.

Varuli hinnangul on sel moel suurepärane võimalus avastada kohti, kuhu muidu ei satu ja kohtuda imeliste inimestega, kes on mõelnud oma külastajatele välja palju huvitavaid tegevusi, vaatamist-uudistamist ja erinevaid koduseid hõrgutisi.

Varul rääkis, et hoovipäeva idee tekkis Oisu kultuuri ja arengu seltsil koroona-ajal, kui inimestel oli suur vajadus saada kodust välja ja suhelda. "Esimesel aastal jäi jaanipidu Mäekülas ära ja piirangute leevenemisel sai korraldatud asendusüritus, kus päevasel ajal külastati erinevaid hoove ja õhtul tantsiti augustikuisel jaanipeol," meenutas ta. Õhtust tantsimist pole Varuli sõnul järgnevatel aastatel enam korraldatud, kuid hoovipäev on küll igal aastal toimunud.

Sille Varul ei kahtlegi, et paras proovikivi saab olema igale poole jõuda, et kõigest osa saada ning head-paremat proovida, kuid ju siis tuleb teha valikuid. "Et külastajatel oleks kergem orienteeruda, saab ükskõik millisest hoovist kaasa haarata hoovide asukohakaardi," lausus ta.

Lisaks hoovidele on Varuli sõnul Oisu rahvamajas vaatamiseks mitu näitust: keraamika, maalid ja vitspunutised ning vaadata saab keraamikaringi näidistundi Vaike Siemanni juhendamisel.

Iga avatud hoov saab Sille Varuli ütlust mööda olema omanäoline. "Piiripealne Rauklas on teada-tuntud peopaik, kus pakutakse ülihäid pirukaid. Retla vana koolimaja juures tulevad oma küpsetiste ja käsitööga välja mitmed kohalikud meistrid. Oisu lasteaias saab lastega pikalt lustida ja ehk ka mõnda kiisut paitada. Kohe üle tee on raamatukogu hoov, kus on võimalik vanade raamatute seast omale midagi põnevat kaasa leida. Muusikahoovis võib kohata virtuoosseid karmoškamängijaid, kes on tulnud kokku üle Eesti, et pakkuda mõnusat muusikat ja võimalust tantsida pärimustantse," loetles ta valikuid.

Kel sõiduvahend olemas, võiks kindlasti võtta ette pikema ringi ja ära käia Äiamaal, kus kaks naabertalu on väljas oma lemmiktoitude ja eriliste ettevõtmistega. "Tutvust teha ja toitu pakkuda saab seal lammastele ning hoovitiirud saab teha ka külgkorviga mootorrattal," avaldas ta.

Oisu kortermajade kõrvale on aga Varuli sõnul kerkinud väike grillmajake, kus tõelised köögivõlurid Kristel ja Kersti pakuvad head-paremat. "Esimest korda on avatud tänapäevast tänavatoitu pakkuv Food On The Yard," märkis ta.

Seega peaks Varuli hinangul avastamisrõõmu jaguma igale maitsele ja eale.