Türil asutati valla raamatukogusõprade selts

Kõigile huvilistele mõeldud koosolekul allkirjastati ka mittetulundusühingu asutamisleping. "Oleme väga rõõmsad, et meil on nii palju sõpru, kellele raamatukogude käekäik korda läheb," märgib Türi raamatukogu.

Türi raamatukogul tekkis koos vallakodanikega raamatukogusõprade seltsi moodustamise mõte, sest paljudele elanikele läheb korda valla raamatukogudes toimuv. "Nad on mõistnud, et raamatukogud on enamat, kui lihtsalt raamatuid laenutavad asutused. Raamatukogusid nähakse kui kogukonnakeskusi, kus korraldatakse kultuuriüritusi, koolitusi, pakutakse elukestvat õpet," märgib Türi raamatukogu. Raamatukogu on muuhulgas vanade tuttavate ja sõprade kokkusaamise koht, kus saab oma rõõmu jagada ja muredele lahendusi leida nii noor kui vana.