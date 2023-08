Lõõla vabatahtlikud päästjad tõid Belgiast uue auto

Varem seisis Lõõlas üks suur päästeauto, kuid teatud tööülesandeid on tunduvalt mugavam täita uue masinaga, mis on mõõtmetelt väiksem. «Kui teeme näiteks ennetustööd, siis ei ole mõtet piirkonnas suure autoga sõita. Selleks oligi tarvis pisemat ja ökonoomsemat autot,» selgitas Margus Sepp. «Sama kehtib ka metsatulekahjude korral, kus vabatahtlike päästetehnikat ei ole tihtipeale otseselt vaja. Puudus on inimestest, väikese autoga korjame oma päästjad peale ja sõidame maastikupõlengule.»

Eestis on see sõna otseses mõttes ainulaadne sõiduk. Sepa sõnul teeb auto eriliseks just asjaolu, et inimesed on Eestis harjunud, et päästeautod on suured veoautod. «See Volkswagen on lihtsalt selline omapärane ja väike ning veidi ka ameerikaliku väljanägemisega,» lisas ta.