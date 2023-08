Sõltuvushäiretega meeste töömaja aitab tugeva tahtega inimesed järje peale

MTÜ Töömaja on suhelnud muuhulgas Järvamaa omavalitsustega ning jaganud teenuse kohta teavet. Koostöölepinguteni Järvamaa omavalitsustega MTÜ veel jõudnud ei ole. Küll märkis Türi valla sotsiaalosakonna juhataja Tatjana Vaan, et omavalitsus on valmis juhtumipõhiselt kaaluma MTÜ Töömaja formaadis rehabilitatsiooniteenuse rahastamist. Järvamaal sõltuvusprobleemidega maadlevad inimesed saavad ka ise või nende lähedased võtta ühendust otse mittetulundusühinguga. Lähemat infot ja kontaktid leiab kodulehelt toomaja.ee.

Töömaja loojad on Villy ja Maarja Võrk. Teenuse- ja projektijuht Maarja Võrk sõnas, et enamasti vajab sõltuvusprobleemidega inimene veenmist. Kui inimene tunnetab, et tal on vaja abi, ja ta võimalusi aktiivselt otsib, siis on ta juba kaugele jõudnud.