Kortsud, kuiv nahk ja ebaühtlane nahatoon. Mida teeb suitsetamine sinu välimusega?

Nahk on keha suurim organ, mis töötab barjäärina välise ohu vastu. Suitsetamine kahjustab naha kaitsekihti, mis viib hulga tagajärgedeni, näiteks kiirendab suitsetamine vananemisprotsessi, lagundab kollageeni ja elastiini – valke, mis annavad nahale tugevuse ja elastsuse. Pärsitud on oluliste valkude tootmine, mille tagajärg on enneaegne vananemine ehk ahtam ja lodevam nahk, mis on kortsudele vastuvõtlikum. „Suitsetaja vagudena“ tuntud silmade ja suu ümber olevad peened kortsud on just sellest tingitud.