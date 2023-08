Piimandusmuuseumi direktor Anneli Siimussaar ütles, et on ääretult kurb, et noored ei väärtusta kodukohta ja on ära rikkunud muuseumi seinamaali. "Kui tavaliselt seinalt saaks sodimised veel kuidagi maha pesta, siis maali pealt on kritseldusi kätte saada keeuline," kurtis ta.