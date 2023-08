Pilveteenuste populaarsus on tõusmas

“Tänu pilveteenuste arengule saavad nüüd inimesed liikvel olles alati oma failidele ligi ning saavad pooleli olevaid faile edasi muuta olenemata seadmest ja asukohast. See on eriti mugav ja oluline neile, kes on pidevalt liikvel ja palju reisivad,” selgitab tehnoloogiaekspert ja Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina.

Automaatsed varukoopiad tagavad, et pooleli jäänud tööfailid on alati olemas, isegi kui need on jäänud salvestamata. Tänapäeval ei tähenda varukoopiad enam aga ainult failide salvestamist vaid ka seda, et näiteks raamatud, muusika või videod on seadmete vahel sünkroonitud ja video vaatamist saab teisest seadmest jätkata samast kohast, kus see eelmises pooleli jäi.