Endised ja praegused omavalitsusjuhid toetavad Eesti Keskerakonna esimehena Tanel Kiike

Nii opositsioonis kui erinevates valitsustes on Keskerakond seisnud omavalitsuste suurema otsustusõiguse ja tulubaasi kasvu eest. Jüri Ratase valitsused tõstsid omavalitsuste tulusid peale haldusreformi ligi 200 miljoni euro võrra ja koroonakriisi ajal toetati omavalitsusi üle Eesti veel täiendava 200 miljoniga, mis aitas elavdada majandust ja säilitada töökohti kõigis piirkondades. Reformierakonna valitsused on jätnud omavalitsused üksinda, energiakriis ja inflatsioon on neelanud kõik omavalitsuste rahalised ressursid ning nende toimetulek ja areng on tõsise küsimärgi alla.