Aastaga kasvas töötute arv 8500 võrra

Statistikaameti analüütik Tea Vassiljeva selgitas, et töötuse näitajad on pöördunud tõusule. „Teises kvartalis oli töötuid 50 200, mida on 8500 võrra rohkem kui aasta varem ning 11 100 võrra rohkem kui tänavu esimeses kvartalis. Vassiljeva sõnul on kõige suurem muutus toimunud naiste töötuses. „Töötuid mehi oli teises kvartalis 23 500 ehk 200 inimese võrra vähem kui aasta tagasi. Naisi aga 26 700, mis on 8700 võrra rohkem kui mullu samal ajal,“ ütles ta.