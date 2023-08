See linn valmistub sügispealinnaks saama

Sel aastal valmistab teater esimest korda ette teatraliseeritud erietendust „Narva – sügispealinna“ programmi avamiseks. Kultuurimaja Rugodiv laval esitlevad Vene Teatri näitlejad armastatud linnaga seotud tundeid ja läbielamusi. Muusikalises etenduses osalevad trupi näitlejannad Anastasia Tsubina ja Jekaterina Kordas, kes on sündinud ja üles kasvanud Ida-Virumaal ning kelle jaoks Narva on noorusaegade linn.

Narva linnavalitsuse kultuuriosakonna juhataja Dmitri Verguni sõnul näitlejakvartetti täiendavad teatritrupi uued noored artistid, Ukraina sõjapõgenikest näitlejad Ilja Bolotov ja Jevgeni Kravets. „Narvast saab nende jaoks avastus ja Narva publik saab avastada noorte artistide laulmis- ja näitlejaande. Näitlejaid saadavad muusikud, kellest enamik on samuti Narvaga seotud. Esitatakse laule inglise, eesti, ukraina ja vene keeles. Publik saab kaasa laulda, sest enamik lugusid on tuttavad nii vanemale põlvkonnale kui ka noortele. Kavas on legendaarse Rootsi bändi ABBA meloodiad, kõlavad ka populaarsed Anne Veski ja Boomboxi laulud, filmihitid ja „Okean Elzy“ tuntud lood“, lisas Narva linnavalitsuse kultuuriosakonna juhataja Dmitri Vergun.