Sihtasutus Järvamaa kollektiiv sai täiendust arendusjuhi näol. Alates augusti algusest töötab maakonna arendusjuhina Karola Jaanof. Seni üle viie aasta Paide linnavalitsuses arenduse peaspetsialistina töötanud Jaanof loodab, et ees ootab põnev teekond. "Minu jaoks on oluline see, et saan töötada oma kodumaakonna heaks ning soovin, et see astuks julgeid samme. Tahan sellesse kogu hingest panustada," on ta Järva Teatajale öelnud.