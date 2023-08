Vibulaskmise MK etapil lasti kvalifikatsiooniringe

Vibulaskmise 2023 IV etapi esimesel päeval toimusid kvalifikatsiooniringig plokkvibu võistlusklassis, mille järgselt on Lisell Jäätma lõpetas individuaalses arvestuses 11. kohal, Meeri-Marita Paas 14.kohal ja Maris Tetsmann 51. kohal. Robin Jäätma on pärast eelringe 37. kohal, Naiskond koosseisus Jäätma/Paas/Tetsmann jätkab MK etapil võistelmist 8. kohalt ja segavõistkond (Jäätma/Jäätma) 11. asetuselt.

Eesti plokkvibu koondis on sel hooajal olnud suurepärases hoos – suvehakul uuendasid Meeri-Marita Paas ning seejärel Lisell Jäätma Eesti rekordit (70.m). See polnud kõik – Lisell Jäätma uuendas seda veelkord äsja lõppenud Eesti meistrivõistlustel. Segavõistkonna, Lisell Jäätma/Robin Jäätma, Euroopa Mängude võit kinnitas järjekordselt, et õde-venda duo kuulub aboluutsesse maailma paremikku. Imeliste tulemuste kõrval on olnud ka palju ebaõnne – Lisell Jäätma vibu stabilisaatori purunemine Shanghais, Robin Jäätma sihikusse ilmunud kõrvaline isik Shanghais, Meeri-Marita Paas poolt mittemahtumine lubatud aega Berliinis toimunud MM-il jne. Kogu plokkvibu ameerikamägedelik kinnitab, et kindlasti tasubi jätkata MK IV etapi võistluse jälgimist 16. augustil, mil kavas plokkvibu duellid individuaalses arvestuse.