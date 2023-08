Järvamaa talu pürib parimaks

Eestimaa parima talu konkurss kannab suurt tähendust, sest see toob esile Eesti maaelu mitmekesisuse. Konkursi eesmärk on näidata, et kiiresti muutuvas toidutootmise keskkonnas, kus suurem osa toidust pärineb suurtest põllumajandusettevõtetest, on peretaludel oma kindel koht. Need talud mitte ainult ei rikasta meie toidulauda kvaliteetse kodumaise toodanguga, vaid on samuti olulised maaelu jätkusuutlikkuse tagamisel.