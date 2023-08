Ukraina abistajate autokolonn päästeti Paides mahapõlemisest

Ukraina sõjaväelasi meditsiinivahenditega abistav vabatahtlik rindemeedik Erko Laidinen andis oma sotsiaalmeediapostituses teada, et selles sõjas langes nende konvois esimest korda kaitsjatele mõeldud auto. “Õnneks juhtus see Eestis, kus ma tean, et ma saan meie päästjate professionaalsusele loota ja neid usaldada,” kirjutas ta. “Kohusetundlike kaaskodanike ja meie tublide päästjate abiga saime tule kiiresti kontrolli alla. Kõik see orgaaniline koostöö päästis tuhandetesse eurodesse ulatuva kahju, nimelt oli meie autos žkutte, veeniklambreid ja luunõelasi Ukraina rindemeedikutele, mida on niigi raske ja kallis leida.”