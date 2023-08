Majandusosakonna juhataja Raivo Raamatu sõnutsi võeti Türi tehisjärvest veeproovid 11. augustil ja taas näitasid need, et soole enterokokke on laste supluskohas neli korda rohkem kui ujumiseks lubatud piirnorm, samas hüppetorni juurest võetud veeproov oli jätkuvalt korras.

"Võib arvata, et laste ala asub sopis ja selles on vesi tänavuse suve kuivusega eriti madal ja nö seisab. Lootsime, et vahepealsed vihmad aitavad tõsta vee kvaliteeti, kuid eksisime. Ega mul muud nüüd öelda polegi, kui et sel suvel tasub laste alal ujumist vältida, sest tihe proovide võtmine veekvaliteeti ei paranda ja järve muud moodi kuidagi puhastada ka ei saa," sõnas ta.