Kunstikooli õppekoordinaator Kristina Such ütles, et laagris osales 34 noort ning kuus õpetajat: tema ise, Anneli Suits, Natalja Haug, Malle Kera, Mare Olev ja Liina Tamme.

Such märkis, et lapsed on olnud väga tublid ja töökad. "Laager arendab palju enam kui vaid joonistamisoskust. Kunst on ju kõikjal meie ümber," sõnas ta.