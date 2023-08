Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Imaveres asuva Eesti piimandusmuuseumi töötajad on kurvad selle üle, et alevikus on asunud tegutsema noored vandaalid, kes on täis sodinud muuseumi välisseina maali. Piimandusmuuseumi direktori Anneli Siimussaare meelest on ääretult kahetsusväärne, et noored ei väärtusta kodukohta ja on muuseumi seinamaali ära rikkunud. «Kui tavaliselt seinalt saaks sodimised veel kuidagi maha pesta, siis maali pealt on kritseldusi kätte saada keeruline,» kurtis ta.