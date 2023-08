Juuli lõpus läks esimesena töösse Türi rulapark, mis kerkib põhikooli ja spordihoone vahetusse lähedusse. Asukoht on täiesti uus, varem said Türi noored rulade ja tõuksidega trikitada ühisgümnaasiumi juures.

Türi vallavanem Sulo Särkinen selgitas, et trikipark vahetas asukohta seetõttu, et sinnasamasse piirkonda on edaspidi plaanis rajada ka palliplatse ja muid sportimisvõimalusi. Nii tekib linna ühtne sportliku vaba aja veetmise ala. «Rulapark valmib noorte endi tehtud jooniste järgi,» rõhutas ta.