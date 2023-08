Kõrvulukustav heli võib päästa elu

Olukorra päästis nuputelefon, nutitelefoni aku sai appi kutsumise poole peal tühjaks.

«Ülemäära palju Järvamaal õnneks kadumisjuhtumeid ei ole,» lausus Söörd. «Ei tea, kas inimesed on teadlikumaks muutunud ning oskavad end metsa minnes paremini varustada ja rohkem hoida või on tegemist lihtsalt juhusega.»

Valmistu metsaminekuks

Priit Söörd soovitab võtta marja- ja seeneretkele kaasa laetud mobiiltelefoni, samuti teavitada minekust oma lähedasi. «Kui on kroonilisi haigusi, siis tasuks kaasa võtta ravimeid. Kui ilm on palav, siis võtke lisaks söögipoolisele kindlasti ühes juua,» lausus ta. «Selga pange erksavärvilised rõivad, nii paistate metsas paremini silma. Kui võimalik, ärge minge metsa üksinda, vaid võtke kaaslane ühes, siis on nii, et kui ühe inimesega midagi juhtub, saab teine abi kutsuda.»

Söördi ütlust mööda ilmneb kadumiste puhul paramamatult sedagi, et teelt eksivad ka kogenud inimesed, sest metsas ja rabas pole tänavate võrgustikku. «Tihtilugu kipuvad õige teeotsa kaotanud inimesed metsas tulemuseta ringe tegema. Ka võib tuttav mets aastaga üsna tundmatuseni muutuda,» lausus ta.

Kuigi see väide on arvatavasti meelevaldne, siis kõik viimased kadumised on juhtunud Türi valla piirkondades ning kõik äraeksinud on olnud keskealised või vanemad inimesed. Mis selle põhjus on, pole teada, sest äsja üles leitud šokis inimest otsijad pikalt kinni ei hoia.