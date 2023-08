Linnameeskond kogub punktilisa

Eelmisel pühapäeval pidas Paide linnameeskond Premium liigas kodumängu Tallinna Kaleviga, mis lõppes viigiga 1:1. Kalev saatis mänguplatsile ka varem linnameeskonna kaitsja olnud Ragnar Klavani.

Tallinna Kalevi peatreener Aivar Anniste sõnas, et mänguga võis rahule jääda. «Natukene jääb kripeldama, et juhtisime kohtumist ja palju polnud lõpuni jäänud, aga kokkuvõttes aus tulemus,» ütles ta. «Kui keegi oleks enne mängu Paide linnameeskonnaga viiki pakkunud, siis oleksime ilmselt selle vastu võtnud.»

Sten Jakob Viidas ütles, et talle kui ründajale on väga oluline, et kaitseliin püsib. «Peame nüüd ees ära lööma, kaitses on kõik väga hästi,» lisas ta.