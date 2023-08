Veel mõned päevad käib aasta küla ennustusvõistlus

Üheksaliikmeline komisjon, kuhu kuuluvad riigikogu esimees Lauri Hussar ning maaeluministeeriumi, Eesti Leaderi liidu, maaeluvõrgustiku, linnade ja valdade liidu, maaturismi ühingu, külaliikumise Kodukant liikmeskonna ning viimati valitud aasta küla esindajad, tutvus kõigi aasta küla kandidaatidega juulis. Praeguseks on komisjon tegelikult küll juba oma otsuse teinud, kuid see on veel ainult nende teada.