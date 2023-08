Lass selgitab, et poliitikast taandumise tagamaad on peamiselt seotud igapäeva tööga. "Kuna asusin AS Koeru hooldekeskus juhatuse liikme ametikohale, siis leppisime ennem kokku, tegemist on apoliitilise ametikohaga ja astusin välja erakonnast ja peatasin ka oma volitused volikogus," täpsustas ta.