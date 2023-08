Reinpõld hakkab juhtima nelja asutuse tegevust, sest koolidele lisanduvad ka kaks lasteaeda. Juhtimine toimub ühise juhtimisega. "See tähendab seda, et on üks direktor, kes juhib neid asutusi ja on teatud ametikohad, mida saab nende erinevate koolide ja lasteaedadega mingis osas ühildada," täpsuistas Reinpõld.