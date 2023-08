Tänavu kevadest pole Järvamaa vanametalliturul paljud asjad enam endised. Kuusakoski kolis Paide jäätmejaamast ära ning avas mõni aega tagasi esinduse hoopis uues asukohas Ruubassaare teel, nii et Kuusakoski on Paide tulevase piimakombinaadi naaber.

Kuivatushall on veel puudu

Augusti keskpaigas, mil Kuusakoski ASi juhatuse liige Toomas Kollamaa (pildil) Paide uues vastuvõtupunktis Järva Teatajale ringkäiku teeb, on see avatud olnud poolteist nädalat, aga platsilt leiab juba kümmekond romuautot ja musta metalli hunnikki muudki kasvab. «Vanas asukohas Paide jäätmejaama juures lõpetasime tegevuse mai lõpus ja edasi algas uue platsi ehitus,» selgitab ta. «Kuigi natukene on veel teha, siis üldjoontes käis ehitus üsna kiiresti.»