Puhvetid ärkavad üheks päevaks ellu

Eelmise aasta edu tuules avab end üheks päevaks jälle kohvik Tapas & Fudge, mis tegutseb Jõe tänava alguses asuvas ajaloolises meiereihoones. Kohviku üks eestvedajaid, Triinu Oraste, ütles, et eelmise aasta kogemuse najal teavad nad juba, mida inimesed neilt ootavad. «Menüü koostamisel võtsimegi aluseks need toidud, mis mul hästi läksid, ja mõtlesime juurde ka midagi erilist ja uut,» lausus ta.