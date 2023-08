Suvelavastus äratab ellu õ-tähe loojaOtto Wilhelm Masingu

Jaune Kimmel mitte ainult ei lavasta, vaid on ka Masingu elust ja loomingust kõneleva loo autor. «Mulle helistas Viru-Nigula koduloomuuseumi juht Ene Ehrenspreis ning pakkus lavastada Masingust lugu. See pidi tulema harrastusnäitlejatega ja etenduma ainult üks kord. Mina aga arvasin, et Masing väärib suuremat tähelepanu, ja kui teha, siis juba suurelt,» selgitas Kimmel.