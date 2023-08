Roosna-Alliku alevik sai esimese pakiautomaadi.

„Roosna-Alliku aleviku uuest pakiautomaadist saab pakke vastu võtta ja saata nii teistesse pakiautomaatidesse kui ka aadressidele üle kogu Eesti. Lisaks eeltoodule saab pakke saata ka kõikidesse Euroopa Liidu riikidesse. Sellega toome e-kaubanduse lähemale just sinna, kus seda kõige enam on tarvis, sest väiksemates maapiirkondades on füüsilisi kauplusi kas minimaalselt või mitte üldse,“ selgitas DPD Eesti operatsioonide juht Mehis Aan.