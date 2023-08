Aastakümnete pikkuse traditsiooniga koertenäitus Säreveres tuleb taas

2. septembril Särevere staadionil toimuva jahikoerte tõuühingu näituse toimkonna liige Aili Pärtel-Beljajev räägib, et kui hetkel on osalejaid kirjas 130, siis registreerimine kestab veel 21. augustini. “Kindlasti tuleb koeri juurde, arvan, et lõpuks on neid umbes 150. Tegelikult seda ei ole palju, sest sügisene võistlus on alati väiksem, kui kevadine,” lisab ta. “Kevadeti on koeri tavaliselt üle kolmesaja.”