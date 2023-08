Türi abivallavanem Elar Niglas sõnas, et tegemist on erandliku olukorraga. "Paide linna ettepanek jõudis meieni üsna vahetult enne juunikuist istungit ning kuna see vajab põhjalikumat kaalumist, sealhulgas komisjonides, ei oleks me jõudnud seda enam menetleda," sõnas Niglas. Juulis korralisi istungeid ei toimu ning seetõttu jääb otsustamine augustikuu lõppu.