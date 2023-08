Enefit Volt uuendas Paides elektriautode laadimisvõrku

Kokku said uued ja kaasaegsemad laadimispunktid 13 maakonda, neid võib silmata nii Tallinnas, Märjamaal, Vormsil, Emmastes, Karksi-Nuias, Paides, Tartus, Värskal, Kohtla-Järvel kui mitmetes teistes Eestimaa paikades. Uuenduskuuri läbivad laadimispunktid paiknevad peamiselt Tallinna ja Tartu magalarajoonides ning suuremates maapiirkondades, kus on kasvav vajadus laadimislahenduste järele. Täpsemaid asukohti saab vaadata Enefit Volti kodulehe kaardilt .

„Uute laadijate investeeringuid vaatame 10 aasta perspektiivis ning CHAdeMO kasutamismäärad on paraku juba täna CCS standardile alla jäämas. Tendentsi süvenedes ja olemasolevat võrgustikku arvesse võttes näeme, et vajadus CCS otsikuga laadijate järele on suurenemas,” selgitas Enefit Volti äriarendusjuht Kert Pääbo.