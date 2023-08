Vibulaskurid näitasid maailmas klassi

Pärast kvalifkatsiooniringe olid Jäätmad segavõistkondlikus arvestuses 12. kohal, võistlust juhtis India võistkond, teisele kohale asetus Taani ja kolmandale Korea.

Esimeses duellis läksid Jäätmad kokku Guetamala võistkonnaga, keda nad võitsid kindlalt 145:151. Teises duellis ehk kaheksandikfinaalis alistasid Lisell ja Robin Jäätma maailma reitingus teisel kohal asuva Kolumbia segapaari tulemusega 159:158. Veerandfinaalis pidi Eesti duo aga tunnistama maailma reitingu esikohal asuva ja Berliinis maailmameistrivõistlustel kuldmedali võitnud USA võistkonna ühepunktilist paremust. See andis eestlastele kokkuvõttes tubli kuuenda koha.

Individuaalses arvestuses tegid Eesti plokkvibu laskurid samuti hea võistluse. Robin Jäätma saavutas 9. koha, Lisell Jäätma samuti 9. koha, Meeri-Marita Paas lõpetas võistluse 17. kohal ja Maris Tetsmann sel korral 33. kohal. Plokkvibu naiskond koosseisus Jäätma/Paas/Tetsmann saavutasid aga kõrge viienda koha.

Hyundai Archery MK IV etapp oli Eesti vibulaskjatele 2023 välishooaja viimane koondise võistlus.

Robin Jäätma märkis pärast viimast võistlust, et teda valdavad kahetised tunded. "Ma ei teagi. Tundsin, et lasin Pariisis väga hästi, aga tulemused pole need, mida ootasin," sõnas ta. "Kogu hooaja kohta ütlen, et olen hooajaga rahul, mitte miski pole tulnud lihtsalt – see on olnud suur võitlus, et saada paremaks. Aga ma olen oma võistluste ja laskmiste üle uhke.”

Lisell Jäätma rääkis, et lasi Pariisis väga hästi duelle nii individuaalselt kui võistkondlikus arvestuses. "Sel korral jäi õnnest puudu. Viimase duelli kaotasime vaid ühe silmaga hilisemale võitjale. Mõne teise võistkonna skoori vaadates on selgelt näha, et nemad said palju lihtsamalt edasi," selgitas ta.

Üldiselt jäi Lisell Jäätma hooajaga väga rahule. "Ka sellega, kuidas meie segavõistkond on arenenud. Tunnen, et olen sellel hoojal isegi paremini lasknud, kui eelmisel, aga kohad on madalamad. Tuleviku vaates, see hooaeg on olnud suur võitlus ja areng ning väga loodan, et järgmistel hooaegadel jälle ka neid medaleid rohkem hakkab tulema,.” lausus ta.

Sportvibu naised: Reena Pärnat, Triinu Lilienthal, Bessi Kasak lõpetasid Pariisi maailmakarikavõistluste etapi individuaalselt 65. kohal ning naiskondlikult 17. kohal.