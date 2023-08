Vägevad kolmerattalised retrotsiklid kogunesid paraadile

Ürituse üks eestvedajaid Tõnu Ehasalu ütles, et külgkorviga mootorrataste kokkutulek toimub tänavu juba kuuendat korda. "Kõik sai alguse Eesti vabariigi 100. juubeli ajal kui kõik tegid midagi ja ikka saja kaupa. Mõtlesime siis ka vabariigi auks 100 külgkorviga mootorratast kokku ajada. Sealt edasi on asi igal aastal taasiseseisvumispäeval toimunud," meenutas ta. EW on aga tähiseks esimese vabariigi auks.