Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Pühapäeva keskpäevast alates kogunes Paide muusika- ja teatrimaja parklasse igat masti kolmerattalisi mootorrattaid, et sõita ühiselt Taiksesse retrotsiklite kokkutulekule EW105. Ürituse üks eestvedajaid, Tõnu Ehasalu, ütles, et tänavune külgkorviga mootorrataste kokkutulek on juba kuues. «Kõik sai alguse Eesti Vabariigi 100 aasta juubeli ajal, kui kõik tegid midagi ja ikka saja kaupa. Mõtlesime siis ka vabariigi auks 100 külgkorviga mootorratast kokku ajada. Sealt edasi on asi igal aastal taasiseseisvumispäeval toimunud,» meenutas ta. «EW on ürituse tähiseks esimese vabariigi auks.» EW105 püüdis kohale meelitada nüüd juba 105 tsiklit. «Arv on küll omamoodi eesmärk, kuid ega me mootorrattureid nii täpselt loendagi. Kehtib põhimõte, et mida rohkem, seda uhkem,« selgitas Ehasalu.