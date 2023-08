Mahetalu pani Eesti plokkvibu koondise vihmariiete soetamisele õla alla

Kuna plokkvibulaskmine ei ole veel olümpiaala, kuigi on suur lootuse selleks saada, ning suurem osa võistluste ning ettevalmistusega seotud kuludest tuleb katta sportlastel endil, on tulnud maailmareitingu tippu kuuluvatel sportlastel loobuda nii mõnelgi olulisel võistlusel osalemisest just rahapuuduse tõttu.

Eesti Vibuliidu juhatuse liige Rita-Anette Kohava ütles et tal on ääretult hea meel, et Eesti plokkvibukoondise tulevik läheb inimestele korda. "Täname kõiki toetajaid! See julgustab võtma ette uusi projekte ja järgmise hooaja võistluseelarvesse lisarahade leidmiseks oleme plaaninud sarnaselt kunagisele Eesti plokkvibu naiskonna kalendrile koondise kalendri valmistamise. Seega oleme avatud kõigile koostööpakkumistele seoses kalendri valmistamise, müügi ja sponsorreklaamiga,“ lausus ta.