Türilt pärit suursaadik sai riipipealt volikirja

"Lähetasin täna volikirjaga Ukrainasse Eesti järgmise suursaadiku. Annely Kolk on kogenud Eesti diplomaat, kes naasis hiljuti suursaadiku ametipostilt Türgist. Kiievis ootab teda raske, aga loodetavasti ka positiivseid tulemusi pakkuv töö. Venemaa agressioonisõda Ukrainas jätkub, ukrainlastel tuleb võidelda oma vabaduse eest, kogu Euroopat puudutava kurjuse vastu. Eesti ei väsi Ukrainat toetamast ja julgustab sama tegema ka kõiki meie liitlasi. Osa meie toetusest on juba praegu nähtav panus ülesehitusse. Annely Kolk on järgmised aastad selle kõige keskpunktis. Palju jõudu talle uuel keerulisel ametipostil," avaldas riigipea sotsiaalmeedias.

Tegudenaine, iseloomustab 46aastast Annely Kolki temaga kaua koos töötanud Eesti diplomaat. Just Kolk tõi kuus aastat tagasi Indiast koju seal aastaid kinni istunud Eesti laevakaitsjad. Ta on kirglik suitsetaja ning ristsõnade lahendaja – juba lapsest saadik, kui lahendas ristsõnu isaga võidu. Kui ta Tallinnast Ankarasse lendab, siis võib kindel olla, et üks kohver on triiki täis ristsõnu. Ta õppis ära türgi keele ja tudeerib nüüd ukraina keelt.