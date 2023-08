Humus Paide Rallyle registreerus 110 võitluspaari

Reedel antakse Paide Teatri- ja Muusikamaja kõrvalt start 20. Paide rallile. Humus Paide Rally on autoralli Terminal Oil Eesti meistrivõistluste viiendaks etapiks enamikule klassidele ning ka Estonian Junior Challenge arvestuses osalejatele. EMV Lada klassi võistlejaid ootab ees hooaja neljas etapp ja EMV9 (veoautod) võistluspaarid on varem punkte jahtinud kahel korral. Võistkondlikus arvestuses (EMV10) on Paide ralli kolmandaks osavõistluseks. Lisaks koduste meistrivõistluste punktidele jagatakse augusti viimasel nädalavahetusel Kesk-Eesti teedel välja ka Balti mere ja Läti meistrivõistluste punktid.