Paide korvpallimeeskond jätkab esiliigas

Meeskonna mänedžer Janno Viilup ütles, et sellised arengud said võimalikuks seetõttu, et üks esiliiga meeskondadest loobus. «Kui eelmise hooaja lõppedes oli veel ebaselge, kas meeskond saab Saku esiliigas jätkata, siis nüüd on kõik selge. Paide Viking Window korvpallimeeskond jätkab lahingutega Eesti amatöörkorvpalli kõige kõrgemas tipus ehk Saku esiliigas,» lausus ta.

Sellised arengud said Viilupi sõnul võimalikuks seetõttu, et Audentese spordikooli noortevõistkond loobus oma kohast. «Reeglite järgi pääseb esilii­gasse kümme meeskonda ja kaks langeb teise liigasse. Sealjuures on klausel, et Audentese spordi­kooli noored peavad mängima igal juhul esiliigas. See on riiklik tellimus,» selgitas ta.