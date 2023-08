Hundikari jalutas päise päeva ajal taluõuele

Ehkki ehmatavast elamusest on juba poolteist nädalat möödas, on Triin Tõnissonil pilt veel praegugi elavalt silme ees. «Juhtusin tol päeval kella 11.30 paiku silmama maja nurga juures suurt koera. Jõudsin mõelda, et huvitav, kelle koer see on, kui järgmisel hetkel nägin talle järgnemas veel kaht koera. Pidasin loomi esiotsa tõesti koerteks, kuid siis vaatasin lähemalt ja mõistsin, et need on hoopis hundid,» meenutas ta.