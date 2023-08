Paides tulevad tasuta tennisetreeningud

Tasuta tennisetreeningud on mõeldud 6–10aastastele lastele ning need toimuvad ajavahemikul 11. september kuni 15. oktoober kokku viis korda.

Tegemist on rahvusvahelise tenniseliidu kampaaniaga „Play & Stay“, mille eesmärk on jätta rohkem tennisega alustanud mängijaid ala juurde ning arendada spordiala üle maailma, nii et juba esimene treeningutund oleks lapsele ja algajale mängijale positiivne, nauditav ja lõbus kogemus.

Spordiliit on seisukohal, et tennisega alustava mängija jaoks on ülitähtis treeningu nauditavus. Kuigi endiselt on oluline ka tehnika oskamine, soovitab tenniseliit kõigepealt keskenduda tennise mängimisele ja alles hiljem hakata omandama tehnilisi ja taktikalisi juhtnööre.